Лукашенко ответил на заявление Госдепа США

«Слушайте, нам уже хуже не сделаешь. Но если вы хотите нас вообще поставить на грань пропасти, ну вы знаете, как мы будем на это отвечать...нам придется защищать рубежи нашей страны так, как положено. И мы это умеем делать, мы это сделаем».

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Александр Лукашенко ответил на "менторской" заявление Госдепа США, пообещав «ломануть так, что мало не покажется«.На прошлой неделе представитель Госдепа США усомнился в самостоятельности Лукашенко и пригрозил последствиями в случае, если Беларусь примет участие в возможной российской агрессии против Украины.Лукашенко в ответ на эти слова заявил, что Беларусь не хочет войны, однако старнны Запада сами устраивают провокации, вынуждая защищаться:Обратился он и к ЕС, отметив, что все проблемы на границе Евросоюз устроил себе сам.