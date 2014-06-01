В Минске открыли дневной стационар для пациентов после тяжелого коронавируса на 30 коек

комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель ОО "Белорусский союз женщин" Елена Богдан.

"На базе городского центра фтизиопульмонологии мы начали оказание медпомощи пациентам, которые тяжело переносили коронавирус. На основании приказа комитета там возможно выполнение и дополнительных исследований, включая компьютерную томографию, чтобы видеть в динамике, что в легких", - сказала Елена Богдан.

Она добавила, что не остаются без внимания врачей и пациенты, которые после COVID-19 являются длительно зависящими от кислорода.

"Иногда присутствует психологическая зависимость от кислорода. Мы будем говорить о тех, кому объективно это нужно. Мы создали отделение на 30 коек, куда переводятся такие пациенты на длительное долечивание, реабилитацию и, разумеется, кислородотерапию, где постепенно отучивают человека от нее", - пояснила Богдан.

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В Минскедля пациентов. Такое заявление сделал глава