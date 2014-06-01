Польша приняла 15 000 политбеженцев из Беларуси после августа 2020 года. Такое заявление сегодня, 23 января, сделал

глава польского МВД.

"Постсоветским режимом Лукашенко двигало желание отомстить Польше, Литве и Латвии за поддержку, которую мы оказываем оппозиции Беларуси, заботясь о политических беженцах. Лишь в Польше после 2020 года, когда после фальсифицированных выборов начались массовые общественные протесты и репрессии, мы приняли примерно 15 000 политических беженцев из Беларуси", - добавил Мариуш Каминьский

Отметим, под местью он подразумевает миграционный кризис на границе Беларуси с Европейским союзом.

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