Богдан: в Минске создан запас лекарств для лечения COVID-19

Запас лекарств для лечения COVID-19 создан в Минске. Такое заявление сегодня, 22 января, сделала глава комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан.

По ее словам, в минувшем месяце из резервного фонда Мингорисполкома системе здравоохранения выделили 15 млн рублей на приобретение медикаментов.

"Эта сумма полностью освоена, и мы запас лекарственных средств на ближайший период уже сделали. Плюс по линии Минздрава продолжаются республиканские закупки. Прежде всего такого препарата (мы его покупали и за местный, и за республиканский бюджет), как "Ремдесивир", который показал свою высокую эффективность при штамме дельта", - пояснили Богдан.

Она добавила, что пополнены запасы гормонов, низкомолекулярных гепаринов, антибиотиков, инфузионных растворов.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...