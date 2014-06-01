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      • Богдан: в Минске создан запас лекарств для лечения COVID-19

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 18:07
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      Запас лекарств для лечения COVID-19 создан в Минске. Такое заявление сегодня, 22 января, сделала глава комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан.

      По ее словам, в минувшем месяце из резервного фонда Мингорисполкома системе здравоохранения выделили 15 млн рублей на приобретение медикаментов.

      "Эта сумма полностью освоена, и мы запас лекарственных средств на ближайший период уже сделали. Плюс по линии Минздрава  продолжаются республиканские закупки. Прежде всего такого препарата (мы его покупали и за местный, и за республиканский бюджет), как "Ремдесивир", который показал свою высокую эффективность при штамме дельта", - пояснили Богдан.

      Она добавила, что пополнены запасы гормонов, низкомолекулярных гепаринов, антибиотиков, инфузионных растворов.
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