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      • Билл Гейтс предупредил о более опасных пандемиях, чем коронавирус

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Вчера, 13:26
      (голосов: 0)
      Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что миру угрожают более опасные пандемии, чем коронавирус.

      В связи с этим он призывает государства выделить миллиарды на подготовку к новым угрозам. Гейтс считает, что уже сейчас необходимо начать подготовку к будущим инфекциям. По его словам, это будет полезно, например, для создания более эффективных вакцин от малярии и туберкулеза и вакцины от ВИЧ.

      Кроме того, Гейтс считает, что после "омикрона" коронавирус начнет спадать и вскоре станет привычным, как и сезонный грипп. 
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