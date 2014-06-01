Билл Гейтс предупредил о более опасных пандемиях, чем коронавирус

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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что миру угрожают более опасные пандемии, чем коронавирус.В связи с этим он призывает государства выделить миллиарды на подготовку к новым угрозам. Гейтс считает, что уже сейчас необходимо начать подготовку к будущим инфекциям. По его словам, это будет полезно, например, для создания более эффективных вакцин от малярии и туберкулеза и вакцины от ВИЧ.Кроме того, Гейтс считает, что после "омикрона" коронавирус начнет спадать и вскоре станет привычным, как и сезонный грипп.