На белорусско-украинской границе со стрельбой задержали двоих нарушителей

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Как сообщает ГПК Беларуси,этой ночью на границе с Украиной были задержаны два нарушителя. Задержания проходило со стрельбой, нарушители - граждане Беларуси.Так, пограничники заметили автомобиль "Ауди",направляющийся в сторону границы "вне автомобильных дорог". Водитель авто отказался останавливаться и наехал на одного из пограничников (его доставили в Пинскую центральную районную больницу). В результате, чтобы остановить машину, пограничникам пришлось стрелять в воздух и по колесам.В ГПК отметили, что "продолжаются оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств". Задержанные могут оказаться причастными к контрабанде.