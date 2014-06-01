  • » » На белорусско-украинской границе со стрельбой задержали двоих нарушителей

      • На белорусско-украинской границе со стрельбой задержали двоих нарушителей

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:50
      (голосов: 1)
      Как сообщает ГПК Беларуси,этой ночью на границе с Украиной были задержаны два нарушителя. Задержания проходило со стрельбой, нарушители - граждане Беларуси. 

      Так, пограничники заметили автомобиль "Ауди",направляющийся в сторону границы "вне автомобильных дорог". Водитель авто отказался останавливаться и наехал на одного из пограничников (его доставили в Пинскую центральную районную больницу). В результате, чтобы остановить машину, пограничникам пришлось стрелять в воздух и по колесам. 

      В ГПК отметили, что "продолжаются оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств". Задержанные могут оказаться причастными к контрабанде. 
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь