В Европе спрогнозировали начало двойной пандемии коронавируса и гриппа

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Агенство Reuters со ссылкой на данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщает о том, что в Европе этой зимой может случиться твиндемия - двойная пандемия коронавируса и гриппа.ECDC отмечает, что из-за ослабления ограничительных мер, связанного с вакцинацией, в Европу вернулся грипп и начал распространяться довольно быстрыми темпами. Эксперт ECDC по гриппу Паси Пенттинен считает, что грипп может продержаться довольно долго - вплоть до лета, и все это из-за отмены ограничительных мер. Кроме того, твиндемия окажется серьезную нагрузку наздравоохранение.Ситуацию осложняет тот факт, что доминирующим штаммом гриппа, циркулирующим в этом году, является штамм H3 вируса А, который обычно вызывает самые тяжелые случаи среди пожилых людей.