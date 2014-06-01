Песков рассказа о напряженной ситуации на российско-украинской границе

«У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы. Именно по этой причине мы настаиваем на том, чтобы получить прямой ответ на наши опасения, очень конкретный ответ на наши очень конкретные предложения».

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что на российско-украинской границе наблюдается высокая напряженность.По его словам, это создает опасность для всего континента, в связи с чем РФ настаивает на конкретных ответах на предложенные Россией меры безопасности:Песков также подчеркнул, что обвинения США в том, что Россия якобы планирует нападение на Украины абсолютно бездоказательны. Учитывая, что американцы до сих пор не предъявили никаких доказательств в поддержку своих обвинений.