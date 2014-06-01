Песков рассказа о напряженной ситуации на российско-украинской границе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что на российско-украинской границе наблюдается высокая напряженность.
По его словам, это создает опасность для всего континента, в связи с чем РФ настаивает на конкретных ответах на предложенные Россией меры безопасности:
«У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы. Именно по этой причине мы настаиваем на том, чтобы получить прямой ответ на наши опасения, очень конкретный ответ на наши очень конкретные предложения».
Песков также подчеркнул, что обвинения США в том, что Россия якобы планирует нападение на Украины абсолютно бездоказательны. Учитывая, что американцы до сих пор не предъявили никаких доказательств в поддержку своих обвинений.