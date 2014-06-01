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      • Литва отменила режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 20:37
      (голосов: 0)
      Литва отменила режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью

      По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, поток мигрантов из Беларуси прекратился.

      "Пока будем контролировать [ситуацию на границе] так, как это делали до объявления чрезвычайной ситуации. Этот алгоритм известен, поскольку по нему мы действовали не один месяц", - добавила глава литовского правительства.

      Напомним, летом и осенью минувшего года пограничники Литвы пресекали по 150-170 попыток проникновения с территории Беларуси в день. Именно из-за этого и ввели режим ЧС, остановленный сегодня, 15 января.
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