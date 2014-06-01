Литва отменила режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью

По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, поток мигрантов из Беларуси прекратился.

"Пока будем контролировать [ситуацию на границе] так, как это делали до объявления чрезвычайной ситуации. Этот алгоритм известен, поскольку по нему мы действовали не один месяц", - добавила глава литовского правительства.

Напомним, летом и осенью минувшего года пограничники Литвы пресекали по 150-170 попыток проникновения с территории Беларуси в день. Именно из-за этого и ввели режим ЧС, остановленный сегодня, 15 января.

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