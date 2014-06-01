Лукашенко и Путин разрабатывали операцию по вводу войск ОДКБ в Казахстан

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Александрсегодня, 15 января, на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане, раскрыл ряд деталей подготовки недавней операции ОДКБ в этой стране."Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Беларуси - в течение часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже спустя несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан", - расскаал белорусский лидерОн добавил, что все "было сделано быстро и решительно, без колебаний".