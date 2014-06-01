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      • Лукашенко и Путин разрабатывали операцию по вводу войск ОДКБ в Казахстан

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 20:32
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко сегодня, 15 января, на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане, раскрыл ряд деталей подготовки недавней операции ОДКБ в этой стране.

      "Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Беларуси - в течение часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже спустя несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан", - расскаал белорусский лидер

      Он добавил, что все "было сделано быстро и решительно, без колебаний".
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