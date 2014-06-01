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      • Глава Минобороны наградил миротворцев, вернувшихся из Казахстана

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 15:55
      (голосов: 0)
      Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что беллорусские военные в составе ОДКБ выполнили в Казахстане свои задачи "на отлично". 

      «В рамках миротворческой операции вы продемонстрировали высокий профессионализм, мужество, непреклонную решимость к безусловному выполнению задач», - 


      отметил он.

      По поручение Александра Лукашенко Хренин наградил белорусских военнослужащих, принимавших участие в миротворческой миссии в Казахстане. В процессе награждения он отметил, что ОДКБ на деле показал свой потенциал и доказал всем западным странам, что"своих в беде не бросает".
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