  • » » В Минздраве РБ сомневаются, что "омикрон" может стать природной вакциной

      • В Минздраве РБ сомневаются, что "омикрон" может стать природной вакциной

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 15:52
      (голосов: 0)
      Завкафедрой инфекционных болезней БГМУ доктор медицинских наук, профессор Игорь Карпов заявил, что штамм "омикрон" едва ли сможет стать природной вакциной от коронавируса. 

      Он отметил, что многие ученые зря рассчитывают на то, что "омикрон" станет чуть ли не аттенуированной вакциной, посколькупри заражении этим штаммом у многих пациентов наблюдается тяжелое течение болезни и последствия. Поэтому на него не стоит возлагать надежду.

      Инфекционист также добавил, что людям по-прежнему стоит соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
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