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      • В Витебской области выявлены недостатки в организации школьного питания

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:40
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      Комитет госконтроля в ходе проверок школьных столовых Витебской области выявил некоторые недостатки.

      Проблемы выявлены в Витебске, Оршанском и Лиозненском районах. В Витебске в одной из школ не докладывали порции, в другой школе после завтрака около половины вторых блюд оставались не съеденными, что говорит о плохом качестве блюд.

      В Лиозненской школе отходы творожной запеканки со сметаной составили 28%, а в Оршанском районе на складах обнаружились излишки продуктов, но, при этом, не хватало соков, колбасы и молока.

      В результате проверок к дисциплинарной ответственности привлечены 9 руководителей и работников учреждений образования. 
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