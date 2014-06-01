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      • В результате взрыва незаконно перевозимых боеприпасов погиб половчанин

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:31
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      Днем 13 января недалеко от деревни Дретунь (Полоцкий район) в лесном массиве взорвался автомобиль. Погиб мужчина.

      Как выяснили правоохранительные органы, причиной взрыва стал боеприпас, находившийся в автомобиле. Один из перевозчиков боеприпасов погиб.По версии следствия, двое жителей Полоцка нашли на бывшем полигоне не менее 8 снарядов для танкового орудия калибром 125 мм. Мужчины решили использовать их для взрыва бетонных конструкций, расположенных на полигоне, с целью извлечения арматуры. 

      При транспортировки снарядов один из них взорвался, в результате чего умер 59-летний мужчина. Его 60-летний товарищ сообщил в милицию.

      По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 295 УК РБ.
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