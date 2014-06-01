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      • В Канаде планирую ввести налог для непривитых от коронавируса

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Вчера, 12:48
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      Власти Канады собираются ввести налог для непривитых от коронавируса. Инициатива исходит от премьера провинции Квебек. 

      В случае принятия его предложения гражданам придется платить "взнос на здравоохранение". В Канаде наблюдается стабильный суточный прирост больных коронавирусом. Этот показатель уже превысил 50 тыс чел. Отмечается, что в такой ситуации именно на непривитых приходится половина госпитализаций в отделения интенсивной терапии. 

      Освобождать от уплаты налога будут только тех, кто не может сделать прививку по медицинским показателям. 



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