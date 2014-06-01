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      • СК Беларуси собирает информацию о пропавших мигрантах

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:33
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      СК Беларуси начал собирать информацию о пропавших мигрантах.

      Запросы следователей основаны на показания беглого польского солдата Эмиля Чечко, который рассказал о 240 убитых мигрантах. Вследствие этого СК обратился в МИД с просьбой информировать по дипломатическим каналам международные структуры и уполномоченные органы Афганистана и стран Ближнего Востока. 

      Поиск пропавших ведется в рамках уголовного дела по статьям за преступления против безопасности человечества, пропаганду войны и заведомое оставление в опасности.
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