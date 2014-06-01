СК Беларуси собирает информацию о пропавших мигрантах

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СК Беларуси начал собирать информацию о пропавших мигрантах.Запросы следователей основаны на показания беглого польского солдата Эмиля Чечко, который рассказал о 240 убитых мигрантах. Вследствие этого СК обратился в МИД с просьбой информировать по дипломатическим каналам международные структуры и уполномоченные органы Афганистана и стран Ближнего Востока.Поиск пропавших ведется в рамках уголовного дела по статьям за преступления против безопасности человечества, пропаганду войны и заведомое оставление в опасности.