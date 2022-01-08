ЛЖД нашли возможность расторжения договора с "Беларуськалием"

Литовские железные дороги нашли возможность расторжения договора с "Беларуськалием".
Как сказано в пресс-релизе компании, в договоре имеется возможность его расторжения, но есть один нюанс, невыполнение которого грозит неприятными последствиями. Отмечается, что расторгнуть контракт можно, но при условии уведомления партнера о его расторжении за 12 месяцев до этого. В противном случае вторая сторона может требовать возмещения ущерба.
В ЛЖД отметили, что даже частичное удовлетворение судом иска может грозить компании банкротством.