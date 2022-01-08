  • » » ЛЖД нашли возможность расторжения договора с "Беларуськалием"

      • ЛЖД нашли возможность расторжения договора с "Беларуськалием"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: 8-01-2022, 15:03
      (голосов: 1)
      Литовские железные дороги нашли возможность расторжения договора с "Беларуськалием".

      Как сказано в пресс-релизе компании, в договоре имеется возможность его расторжения, но есть один нюанс, невыполнение которого грозит неприятными последствиями. Отмечается, что расторгнуть контракт можно, но при условии уведомления партнера о его расторжении за 12 месяцев до этого. В противном случае вторая сторона может требовать возмещения ущерба.

      В ЛЖД отметили, что даже частичное удовлетворение судом иска может грозить компании банкротством.

      Фото: Рамблер
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь