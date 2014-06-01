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      • Врачи рассказали о симптомах рака, проявляющихся на лице и ушах пациентов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:26
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      Британские ученые отмечают, что даже небольшие проблемы с кожей на лице, ушах и шее могут сигнализировать об онкоголии. По мнению представителей Национальной системы здравоохранения Великобритании, речь идет о базальноклеточной карциноме.

      Обязательно следует обратиться к врачу, если на коже появляются шишки или красные чешуйчатые темные пятна, а также следы, напоминающие шрамы. Иногда новообразования сопровождаются зудом. Со временем они начинают напоминать кровоточащую язву. Чаще всего эти образования проявляются на лице, шее и ушах. При этом, врачи отмечают, что данный вид рака поддается лечению. Однако обращаться к медикам стоит как можно раньше.

      Фото: Pixabay
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