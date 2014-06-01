МИД: в Беларуси с обеспокоенностью отслеживают ситуацию в Казахстане



В Беларуси с обеспокоенностью отслеживают ситуацию в Казахстане. Такое заявление сделал В Беларуси с обеспокоенностью. Такое заявление сделал

пресс-секретарь МИД республики.

По словам Анатолия Глаза, Минске

небезразлично то, что происходит сейчас в Казахстане.

"Это близкое нам государство, наш союзник, поэтому мы внимательно и с обеспокоенностью отслеживаем ситуацию. И по содержанию, и по форме события нам знакомы. Механизмы и инструменты видны невооруженным взглядом. Н

а данном этапе считаем важным стабилизировать ситуацию и прекратить беспорядки. Надеемся, казахстанское руководство с этим справится", - отметил представитель ведомства.

Фото: БЕЛТА

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...