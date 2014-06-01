МИД: в Беларуси с обеспокоенностью отслеживают ситуацию в Казахстане

В Беларуси с обеспокоенностью отслеживают ситуацию в Казахстане. Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД республики.
По словам Анатолия Глаза, Минске небезразлично то, что происходит сейчас в Казахстане.
"Это близкое нам государство, наш союзник, поэтому мы внимательно и с обеспокоенностью отслеживаем ситуацию. И по содержанию, и по форме события нам знакомы. Механизмы и инструменты видны невооруженным взглядом. На данном этапе считаем важным стабилизировать ситуацию и прекратить беспорядки. Надеемся, казахстанское руководство с этим справится", - отметил представитель ведомства.