Ученые выяснили, как коронавирус влияет на мышление

Ученые из Университета Макгилла и Монреальского неврологического института провели среди американцев исследование о влиянии коронавируса на мышление и способность обрабатывать и запоминать информацию.
Исследования продолжались три месяца, в нем приняли участие около 1 500 человек. За это время эксперты пришли к выводу, что повышенная тревожность из-за коронавируса приводит к снижению когнитивных способностей:
«В ходе исследования мы определили, что постоянное беспокойство, стресс смогли повлиять на способность думать, принимать решения, а также составлять планы на будущее».
Также у людей снизилась способность к планированию и реагированию на стрессовые ситуации.