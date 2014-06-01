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      • Ученые выяснили, как коронавирус влияет на мышление

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:55
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      Ученые из Университета Макгилла и Монреальского неврологического института  провели среди американцев исследование о влиянии коронавируса на мышление и способность обрабатывать и запоминать информацию.

      Исследования продолжались три месяца, в нем приняли участие около 1 500 человек. За это время эксперты пришли к выводу, что повышенная тревожность из-за коронавируса приводит к снижению когнитивных способностей:

      «В ходе исследования мы определили, что постоянное беспокойство, стресс смогли повлиять на способность думать, принимать решения, а также составлять планы на будущее».


      Также у людей снизилась способность к планированию и реагированию на стрессовые ситуации.

      Фото: med-heal.ru
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