  • » » Лукашенко высказался против "раздутия" Минска и потребовал развивать МКАД

      • Лукашенко высказался против "раздутия" Минска и потребовал развивать МКАД

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:49
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко в ходе совещания с губернатором Минской области Александром Турчином потребовал не стягивать людей в Минск, а сосредоточиться на развитии МКАД.

      «Мы договорились, что в Минске будем немножко «сжимать» квадратные метры жилья. Нельзя перенаселять Минск...», - 

      отметил Лукашенко, при этом, добавив, что строительство жилья в Минске будет продолжаться.

      Также президент считает необходимым создать инфраструктуру возле МКАД-2. Речь идет об открытии ресторанов, мастерских, автозаправок, баров, кафе и других заведений, которые предоставят гражданам рабочие места. 
      Фото: president.gov.by
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