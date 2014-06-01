Лукашенко высказался против "раздутия" Минска и потребовал развивать МКАД

Александр Лукашенко в ходе совещания с губернатором Минской области Александром Турчином потребовал не стягивать людей в Минск, а сосредоточиться на развитии МКАД.
«Мы договорились, что в Минске будем немножко «сжимать» квадратные метры жилья. Нельзя перенаселять Минск...», -
отметил Лукашенко, при этом, добавив, что строительство жилья в Минске будет продолжаться.
Также президент считает необходимым создать инфраструктуру возле МКАД-2. Речь идет об открытии ресторанов, мастерских, автозаправок, баров, кафе и других заведений, которые предоставят гражданам рабочие места. Фото: president.gov.by