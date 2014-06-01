Лавров: Москва и Минск будут развивать военное сотрудничество из-за поведения Запада



Москва и Минск будут развивать военное сотрудничество из-за поведения Запада. Такое заявление сегодня, 31 декабря, сделал глава МИД России из-за поведения Запада. Такое заявление сегодня, 31 декабря, сделал глава МИД России

Сергей Лавров.

"Работа наших внешнеполитических ведомств направлена на поиск путей урегулирования любых вопросов политико-дипломатическим путем. Тем не менее из-за неготовности Запада искать компромиссные решения Программа [согласованных действий во внешней политике] содержит положения, касающиеся координации взаимодействия по военно-политическим аспектам, а также развитию военного сотрудничества", - пояснил первый дипломат РФ.



Он добавил, что важным подспорьем в такой работе станет обновленная Военная доктрина Союзного государства, утвержденная Высшим госсоветом 4 ноября.

"Она в полной мере учитывает значительные изменения военно-политической обстановки в Восточной Европе, которые произошли за последние годы", - заключил глава ведомства.

Фото: DW

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