Лукашенко поручил создать в Беларуси банк генетического материала для ЭКО

Александр Лукашенко поручил создать в стране банк генетического материала для ЭКО.





"Недавно обсуждали эту проблему: говорят, у нас незаконченная система. У нас нет банка, у нас это не развито. Давайте мы этим займемся принципиально. Сделаем хотя бы не хуже, чем в России. Это женщины мне говорили буквально два-три дня назад, случайно: что у нас это значительно отстает", - сказал Президент, когда посещал республиканский научно-практический центр "Мать и дитя".





Поэтому, по мнению главы государства, это надо сделать уже в первом полугодии 2022 года.

"Примем все решения, чтобы было не хуже, чем в самых развитых государствах. Раз мы согласились, что ЭКО быть (не важно, 800 человек обратилось за ЭКО или два человека), давайте развяжем этот вопрос. Сделаем все, чтобы женщина могла родить", - добавил белорусский лидер.

Фото: president.gov.by

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