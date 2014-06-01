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      • Лукашенко поручил создать в Беларуси банк генетического материала для ЭКО

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 15:51
      (голосов: 2)

      Александр Лукашенко поручил создать в стране банк генетического материала для ЭКО.

      "Недавно обсуждали эту проблему: говорят, у нас незаконченная система. У нас нет банка, у нас это не развито. Давайте мы этим займемся принципиально. Сделаем хотя бы не хуже, чем в России. Это женщины мне говорили буквально два-три дня назад, случайно: что у нас это значительно отстает", - сказал Президент, когда посещал республиканский научно-практический центр "Мать и дитя".

      Поэтому, по мнению главы государства, это надо сделать уже в первом полугодии 2022 года.

      "Примем все решения, чтобы было не хуже, чем в самых развитых государствах. Раз мы согласились, что ЭКО быть (не важно, 800 человек обратилось за ЭКО или два человека), давайте развяжем этот вопрос. Сделаем все, чтобы женщина могла родить", - добавил белорусский лидер.

      Фото: president.gov.by
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