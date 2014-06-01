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      • В Витебске открыли два магазина с низкими ценами "Семь пятниц"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:43
      (голосов: 7)
      В Витебске состоялось открытие двух магазинов с низкими ценами "Семь пятниц". Расположены они на улицах Черняховского, 44 и Строителей 8/3. 

      Ассортимент в магазинах самый разнообразный: сыры, сладости, мясные деликатесы, напитки со всего мира и различные закуски. Основной акцент в магазинах сделан на напитках из разных стран: из Франции, Италии, Испании, Германии, Грузии и Молдовы. Рядом – много видов грузинских минералок, соков и «газировок». Здесь их более 3 000. 

      График работы - с 9:00 до 22:05, в новогодние праздники по 8 января - на час дольше.

      Фото: Могилев.Онлайн
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