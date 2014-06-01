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      • Минздрав: Заразившиеся "омикроном" белорусы не были привиты

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 14:08
      (голосов: 1)
      В Минздраве Беларуси рассказали о пациентах, у которых диагностировали штамм "омикрон".

      В ведомстве отметили, что первые заболевшие оказались минчанами в возрасте от 20 до 46 лет. Все четверо пациентов не были вакцинированы от коронавируса. По неподтвержденным данным, один из пациентов заразился "омикроном" в Египте, где недавно отдыхал. Для второй пациентки это повторный случай заражения коронавирусом. Первый раз она болела в ноябре 2020 г.

      В Минздраве подчеркнули, что у всех четырех пациентов болезнь протекает в легкой форме.

      Фото: newsbel.by
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