Минздрав: Заразившиеся "омикроном" белорусы не были привиты

В Минздраве Беларуси рассказали о пациентах, у которых диагностировали штамм "омикрон".
В ведомстве отметили, что первые заболевшие оказались минчанами в возрасте от 20 до 46 лет. Все четверо пациентов не были вакцинированы от коронавируса. По неподтвержденным данным, один из пациентов заразился "омикроном" в Египте, где недавно отдыхал. Для второй пациентки это повторный случай заражения коронавирусом. Первый раз она болела в ноябре 2020 г.
В Минздраве подчеркнули, что у всех четырех пациентов болезнь протекает в легкой форме.