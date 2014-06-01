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      • Путин поздравил Лукашенко с наступающими новогодними праздниками

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:54
      (голосов: 3)
      Президент РФ Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с наступающим Новым годом и Рождеством.

      В поздравлении Путин подчеркнул, что, несмотря на давление извне, обеим странам удалось эффективно сотрудничать и решать множество задач. Стороны смогли вывести на новый уровень Союзное государство.

      Путин также выразил уверенность, что благодаря реализации программ Союзного государства обеим странам удастся сблизить законодательство, продвинуться в создании единого экономического пространства и противостоятьвызовам и угрозам извне.

      Фото: REGNUM
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