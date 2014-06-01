Путин поздравил Лукашенко с наступающими новогодними праздниками

Президент РФ Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с наступающим Новым годом и Рождеством.
В поздравлении Путин подчеркнул, что, несмотря на давление извне, обеим странам удалось эффективно сотрудничать и решать множество задач. Стороны смогли вывести на новый уровень Союзное государство.
Путин также выразил уверенность, что благодаря реализации программ Союзного государства обеим странам удастся сблизить законодательство, продвинуться в создании единого экономического пространства и противостоятьвызовам и угрозам извне.