Беларусь с нового года резко снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты





Новые ставки опубликованы на Национальном правовом интернет-портале. Так, практически в 2 раза снижаются пошлины на сырую нефть, мазут, нефтяной битум, вазелин, парафин и отработанные нефтепродукты - до 46,7 долл за тонну. Ставка на прямогонный бензин составит 25,6 долл за тонну. Ставки на вывоз дизельного топлива, легких и средних дистиллятов, бензола, толуола, ксилолов и смазочных масел составят 14 долл за тонну.



Фото: Царьград Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Беларусь с 1 января 2022 г резко снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы ЕАЭС.Новые ставки опубликованы на Национальном правовом интернет-портале. Так, практически в 2 раза снижаются пошлины на сырую нефть, мазут, нефтяной битум, вазелин, парафин и отработанные нефтепродукты - до 46,7 долл за тонну. Ставка на прямогонный бензин составит 25,6 долл за тонну. Ставки на вывоз дизельного топлива, легких и средних дистиллятов, бензола, толуола, ксилолов и смазочных масел составят 14 долл за тонну.Фото: Царьград