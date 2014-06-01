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      • Беларусь с нового года резко снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 12:38
      (голосов: 2)
      Беларусь с 1 января 2022 г резко снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы ЕАЭС.

      Новые ставки опубликованы на Национальном правовом интернет-портале. Так, практически в 2 раза снижаются пошлины на  сырую нефть, мазут, нефтяной битум, вазелин, парафин и отработанные нефтепродукты - до 46,7 долл за тонну. Ставка на прямогонный бензин составит 25,6 долл за тонну. Ставки на вывоз дизельного топлива, легких и средних дистиллятов, бензола, толуола, ксилолов и смазочных масел составят 14 долл за тонну.

      Фото: Царьград
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