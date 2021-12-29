Белорусов освободили от дактилоскопии и медосмотра при для въезда в РФ





Так, те, кто намерены оставаться в стране более 90 дней, должны в обязательном порядке пройти дактилоскопию, медицинский осмотр и фотографирование. От данной процедуры освобождены граждане Беларуси, дети до 6 лет, должностные лица международных организаций, сотрудники дипмиссий и члены их семей, владельцы дипломатических паспортов и т.п.



Для остальных же действуют такие правила: тем, кто намерен остаться в РФ более 30 дней, придется пройти фотографирование и дактилоскопию и иметь при себе подтверждающие документы. Тем ,кто желает трудоустроиться, на прохождение этих процедур выделяют 30 дней.



Если же иностранный гражданин не планирует трудоустройство, но намерен оставаться в РФ более 30 дней, ему дается 90 дней на прохождение дактилоскопии и фотографирования.



Фото: © Белновости Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... С 29 декабря вступили в силу новые правила въезда в Россию для иностранных граждан.Так, те, кто намерены оставаться в стране более 90 дней, должны в обязательном порядке пройти дактилоскопию, медицинский осмотр и фотографирование. От данной процедуры освобождены граждане Беларуси, дети до 6 лет, должностные лица международных организаций, сотрудники дипмиссий и члены их семей, владельцы дипломатических паспортов и т.п.Для остальных же действуют такие правила: тем, кто намерен остаться в РФ более 30 дней, придется пройти фотографирование и дактилоскопию и иметь при себе подтверждающие документы. Тем ,кто желает трудоустроиться, на прохождение этих процедур выделяют 30 дней.Если же иностранный гражданин не планирует трудоустройство, но намерен оставаться в РФ более 30 дней, ему дается 90 дней на прохождение дактилоскопии и фотографирования.Фото: © Белновости