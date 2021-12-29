  • » » Белорусов освободили от дактилоскопии и медосмотра при для въезда в РФ

      • Белорусов освободили от дактилоскопии и медосмотра при для въезда в РФ

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: 29-12-2021, 12:32
      (голосов: 15)
      С 29 декабря вступили в силу новые правила въезда в Россию для иностранных граждан.

      Так, те, кто намерены оставаться в стране более 90 дней, должны в обязательном порядке пройти дактилоскопию, медицинский осмотр и фотографирование. От данной процедуры освобождены граждане Беларуси, дети до 6 лет, должностные лица международных организаций, сотрудники дипмиссий и члены их семей, владельцы дипломатических паспортов и т.п.

      Для остальных же действуют такие правила: тем, кто намерен остаться в РФ более 30 дней, придется пройти фотографирование и дактилоскопию и иметь при себе подтверждающие документы. Тем ,кто желает трудоустроиться, на прохождение этих процедур выделяют 30 дней.

      Если же иностранный гражданин не планирует трудоустройство, но намерен оставаться в РФ более 30 дней, ему дается 90 дней на прохождение дактилоскопии и фотографирования. 

      Фото: © Белновости
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь