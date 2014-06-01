Макей: со стороны Запада звучат голоса о необходимости нахождения каналов коммуникации с Беларусью

Cо стороны западных партнеров звучат голоса о необходимости нахождения каналов коммуникации с Беларусью. Такле заявление сегодня, 26 декабря, сделал глава МИД республики.





Владимир Макей подвел некоторые итоги уходящего года, в том числе отметил успехи страны на внешнеэкономическом треке.





По словам дипломата, официальный Минск всегда выступал и выступает за нормальный, спокойный и конструктивный диалог.

"И, самое главное, несмотря на уже заказанные для нашей страны похоронные марши, белорусы достойно и спокойно прошли этот период. Мы все стали намного сильнее, закаленнее, увереннее в себе и будущем нашей страны", - добавил Макей.

Фото: БЕЛТА

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