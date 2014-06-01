Минздрав: темпы вакцинации против COVID-19 в Беларуси в декабре выросли в 2 раза



Темпы вакцинации против COVID-19 в Беларуси в декабре выросли в 2 раза. Такое заявление сегодня, 26 декабря, сделал замглавы Минздрава республики. в Беларуси в декабре выросли в 2 раза. Такое заявление сегодня, 26 декабря, сделал замглавы Минздрава республики.



"Год был напряженным, но не таким сложным, как 2020-й. Система здравоохранения научилась эффективно работать в условиях пандемии. Все поставленные задачи успешно выполняются и в столице, и в регионах. Что касается вакцинации, ее темпы в декабре по сравнению с ноябрем возросли в два раза. Мы видим, что первый компонент вакцины (с учетом "Спутник-Лайт") получит практически половина населения страны", - пояснил Александр Тарасенко.

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