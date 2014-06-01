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      • Диетолог рассказала, сколько мандарин в день можно съедать

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:58
      (голосов: 56)
      Российский диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина рассказала, сколько рекомендуется съедать мандарин в сутки. 

      Она отметила, что частое употребление цитруса может негативно сказаться на печени. Также не рекомендуется "налегать" на мандарины людям, страдающим гастритом, поскольку фрукт способен раздражать слизистую оболочку кишечника и желудка. Кроме того, он может вызвать аллергическую реакцию. 

      Цапкина отметила, что в сутки рекомендуется съедать не более 5 фруктов.

      «Содержащаяся в мандаринах клетчатка, кроме того, помогает нормализировать работу ЖКТ, а витамин С укрепляет иммунитет», - 

      добавила она, подчеркнув, что не стоит полностью отказываться от употребления мандарин в пищу.

      Фото: Беларусь сегодня 
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