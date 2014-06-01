Диетолог рассказала, сколько мандарин в день можно съедать

Российский диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина рассказала, сколько рекомендуется съедать мандарин в сутки.
Она отметила, что частое употребление цитруса может негативно сказаться на печени. Также не рекомендуется "налегать" на мандарины людям, страдающим гастритом, поскольку фрукт способен раздражать слизистую оболочку кишечника и желудка. Кроме того, он может вызвать аллергическую реакцию.
Цапкина отметила, что в сутки рекомендуется съедать не более 5 фруктов.
«Содержащаяся в мандаринах клетчатка, кроме того, помогает нормализировать работу ЖКТ, а витамин С укрепляет иммунитет», -
добавила она, подчеркнув, что не стоит полностью отказываться от употребления мандарин в пищу.