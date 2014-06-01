СБУ опровергает информацию о заведениее уголовного дела на депутата Шевченко, который встречался с Александром Лукашенко

«Согласно ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование в отношении народного депутата Украины может начать только Генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности», -

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