  • » » СБУ опровергает информацию о заведениее уголовного дела на депутата Шевченко, который встречался с Александром Лукашенко

      • СБУ опровергает информацию о заведениее уголовного дела на депутата Шевченко, который встречался с Александром Лукашенко

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Вчера, 12:50
      (голосов: 39)
      Пресс-служба СБУ опровергает информацию о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Евгения Шевченко.

      Ранее депутат в своем телеграм-канале написал о том, что против него возбудили уголовное дело за госизмену. Якобы связано это с его дружбой с Беларусью.

      «Согласно ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование в отношении народного депутата Украины может начать только Генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности», - 


      подчеркнули в СБУ.

      Напомним, что Шевченко в апреле этого года посещал Беларусь и встречался с Александром Лукашенко. После этой встречи его исключили из фракции "Слуга народа".

      Фото: president.gov.by

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