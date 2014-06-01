СБУ опровергает информацию о заведениее уголовного дела на депутата Шевченко, который встречался с Александром Лукашенко

Пресс-служба СБУ опровергает информацию о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Евгения Шевченко.
Ранее депутат в своем телеграм-канале написал о том, что против него возбудили уголовное дело за госизмену. Якобы связано это с его дружбой с Беларусью.
«Согласно ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование в отношении народного депутата Украины может начать только Генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности», -
подчеркнули в СБУ.
Напомним, что Шевченко в апреле этого года посещал Беларусь и встречался с Александром Лукашенко. После этой встречи его исключили из фракции "Слуга народа".