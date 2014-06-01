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      • Госстандарт признал опасными моющие средства популярных марок

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:45
      (голосов: 59)
      Госстандарт Беларуси внес в реестр опасной продукции несколько моющих средств известной марки.

      Так, требованиям безопасности не соответствует жидкий гель для стирки «SORTI COLOR». Отмечается, что это средство не может применяться для стиральных машин с фронтальной загрузкой: 

      «показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил (237±5) мм».

      Превышение показателя пенообразования говорит о том ,что данный гель может быть опасен для стиральной машинки с фронтальной загрузкой.

      Также в список опасных товаров попал на порошковое моющее средство «Laundry Time» производитель ООО «БИОНИКС». В нем показатель  «моющая способность» составил лишь 27% при требуемых 85%.Несоответствие качества вводит покупателя в заблуждение, подчеркнули в Госстандарте.

      Фото: Чеснок
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