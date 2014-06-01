Госстандарт признал опасными моющие средства популярных марок

Госстандарт Беларуси внес в реестр опасной продукции несколько моющих средств известной марки.
Так, требованиям безопасности не соответствует жидкий гель для стирки «SORTI COLOR». Отмечается, что это средство не может применяться для стиральных машин с фронтальной загрузкой:
«показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил (237±5) мм».
Превышение показателя пенообразования говорит о том ,что данный гель может быть опасен для стиральной машинки с фронтальной загрузкой.
Также в список опасных товаров попал на порошковое моющее средство «Laundry Time» производитель ООО «БИОНИКС». В нем показатель «моющая способность» составил лишь 27% при требуемых 85%.Несоответствие качества вводит покупателя в заблуждение, подчеркнули в Госстандарте.