Сегодня, 22 декабря, Александр Лукашенко проводит заседание с активом Гомельской области.
В ходе встречи он позитивно оценил развитие региона.:
«И те земли, и Гомельщина с тех пор преобразились, очень многое сделано», -
подчеркнул он, вспомнив, о последствия аварии на Чернобыльской АЭС.
Лукашенко также отметил, что летом 2022 г намерен посетить чернобыльские земли и принять решение о их дальнейшей судьбе. Кроме того, также было отмечен резкий спад заболеваемости коронавирусом на Гомельщине. Более половины жителей области прошли вакцинацию.