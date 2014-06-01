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      • Лукашенко проводит заседание с активом Гомельской области

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 13:23
      (голосов: 49)
      Сегодня, 22 декабря, Александр Лукашенко проводит заседание с активом Гомельской области.

      В ходе встречи он позитивно оценил развитие региона.:

      «И те земли, и Гомельщина с тех пор преобразились, очень многое сделано», - 

      подчеркнул он, вспомнив, о последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

      Лукашенко также отметил, что летом 2022 г намерен посетить чернобыльские земли и принять решение о их дальнейшей судьбе. Кроме того, также было отмечен резкий спад заболеваемости коронавирусом на Гомельщине. Более половины жителей области прошли вакцинацию.

      Фото: Белта
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