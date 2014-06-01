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      • Караев: некоторые семьи беженцев хотят остаться жить и работать в Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 18:41
      (голосов: 40)

      Некоторые из беженцев, увидев, как в Беларуси спокойно, захотели остаться в стране, чтобы жить и работать. Такое заявление сделал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев.

      "Тут в основном остались те, кто не желает возвращения на родину, а хочет хоть какого-то решения вопроса. Несколько семей уже изъявили желание остаться в Беларуси. Они увидели, как здесь спокойно, как о них заботятся. При этом люди четко понимают, что здесь нужно работать, а не жить на пособие", - отметил Юрий Караев.

      Он добавил, что обстановка внутри ТЛЦ остается спокойной и контролируемой. Вся работа по обеспечению беженцев идет в штатном режиме. Организовано горячее питание, хватает теплой одежды, круглосуточно дежурят в ТЛЦ и медики.

      Сегодня идет 44-й день для беженцев на границе. Находятся они в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги".

      Фото: БЕЛТА
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