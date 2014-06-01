СК начал расследование дела о нападении на белорусское посольстве в Лондоне





По данным следствия, 19 декабря на троих сотрудников белорусского посольства в Лондоне напали неизвестные. Они вели себя агрессивно, высказывали угрозы, а также применили насилие по отношению к консулу. Ему сломали нос, зуб, также у консула диагностировано легкое сотрясение мозга.



«По полученной следствием информации, мотивом этих действий стала месть за выполнение дипломатами своих служебных обязанностей», -

сказано в сообщении СК.



Кроме того, неизвестные испортили фасад здания белорусского посольства.



Фото: Русская Весна Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... СК Беларуси открыл уголовное дело по факту нападения на белорусских дипломатов в Лондоне.По данным следствия, 19 декабря на троих сотрудников белорусского посольства в Лондоне напали неизвестные. Они вели себя агрессивно, высказывали угрозы, а также применили насилие по отношению к консулу. Ему сломали нос, зуб, также у консула диагностировано легкое сотрясение мозга.сказано в сообщении СК.Кроме того, неизвестные испортили фасад здания белорусского посольства.Фото: Русская Весна