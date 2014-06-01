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      • СК начал расследование дела о нападении на белорусское посольстве в Лондоне

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:39
      (голосов: 74)
      СК Беларуси открыл уголовное дело по факту нападения на белорусских дипломатов в Лондоне. 

      По данным следствия, 19 декабря на троих сотрудников белорусского посольства в Лондоне напали неизвестные. Они вели себя агрессивно, высказывали угрозы, а также применили насилие по отношению к консулу. Ему сломали нос, зуб, также у консула диагностировано легкое сотрясение мозга. 

      «По полученной следствием информации, мотивом этих действий стала месть за выполнение дипломатами своих служебных обязанностей», - 

      сказано в сообщении СК.

      Кроме того, неизвестные испортили фасад здания белорусского посольства.

      Фото: Русская Весна
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