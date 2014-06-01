Зеленский о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси: такими вещами нельзя играться

Президент Украины, комментируя возможность размещения Россией ядерного оружия в Беларуси, заявил, что такими вещами нельзя играться.





"Мы все живые люди, но, мне кажется, что какие-либо запугивания о миграции ядерного оружия из РФ в разные уголки мира мы много раз слышали - про размещения ядерного оружия и на временно оккупированной территории Крыма. Сейчас мы слышим информацию и относительно Беларуси. Думаю, такими вещами нельзя играться", - заявил Владимир Зеленский .









Он добавил, что для официального Киева "это достаточно привычная ситуация очередной информационной атаки со стороны России".

Фото: РБК

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