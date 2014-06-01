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      • В Кремле подтвердили, что Россия может разместить ядерные ракеты в Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 21:21
      (голосов: 48)

      В Кремле подтвердили, что Россия может разместить ядерные ракеты в Беларуси.

      По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песковя, Москва рассматривает самые разные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у ее границ.

      "Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений [НАТО] у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты", - сказал представитель Кремля.

      Напомним, до этого глава МИД республики Владимир Макей сказал, что Беларусь готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.

      Фото: ТАСС
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