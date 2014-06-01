

В Кремле подтвердили, что Россия может разместить ядерные ракеты в Беларуси. В Кремле подтвердили, что

"Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений [НАТО] у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты", - сказал представитель Кремля.





Напомним, до этого глава МИД республики Владимир Макей сказал, что Беларусь готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.

Фото: ТАСС

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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песковя, Москва рассматривает самые разные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у ее границ.