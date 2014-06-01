Швейцария ввела санкции против белорусских граждан и юрлиц

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включая государственную авиакомпанию "Белавиа" и 2 организации не из Беларуси.





Санкции вступили в силу сегодня, 20 декабря, в 18:00 по местному времени.

Под ограничения подпали пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, глава телеканала ОНТ Марат Марков, председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо и целый ряд сотрудников погранслужб и судебной системы. Им запретят въезд в Швейцарию, их банковские счета в этой стране (при наличии) заблокируют.





Кроме "Белавиа", из юридических лиц в санкционном списке оказались "Гродно Азот", "Белоруснефть", "Белшина" и несколько других предприятий. В том числе, сирийский авиаперевозчик Cham Wings Airlines и турецкая компания VIP Grub, которая, по информации официального Берна, занимается организацией поездок внашу страну.

Фото: pixabay.com

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