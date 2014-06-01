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      • Швейцария ввела санкции против белорусских граждан и юрлиц

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 21:16
      (голосов: 47)
      Швейцария ввела санкции против 17 белорусских граждан и 11 юрлиц, включая государственную авиакомпанию "Белавиа" и 2 организации не из Беларуси.

      Санкции вступили в силу сегодня, 20 декабря, в 18:00 по местному времени.

      Под ограничения подпали пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, глава телеканала ОНТ Марат Марков, председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо и целый ряд сотрудников погранслужб и судебной системы. Им запретят въезд в Швейцарию, их банковские счета в этой стране (при наличии) заблокируют.

      Кроме "Белавиа", из юридических лиц в санкционном списке оказались "Гродно Азот", "Белоруснефть", "Белшина" и несколько других предприятий. В том числе, сирийский авиаперевозчик Cham Wings Airlines и турецкая компания VIP Grub, которая, по информации официального Берна, занимается организацией поездок внашу страну.

      Фото: pixabay.com
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