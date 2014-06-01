В Гомеле школьник получил травмы от взрыва петарды

В Гомеле 11-летний школьник получил травмы от взрыва петарды.





Инцидент случился в воскресенье, 19 декабря. Ребенок получил от старшего 17-летнего брата подарок: ранее судимый за кражу и состоящий на учете парень подарил мальчику упаковку петард. Тот позвал друзей, чтобы развлечься.





Ребята пошли в лес и вчетвером стали взрывать пиротехнику. Перед тем как уйти домой, один из них зажег петарду и бросил в сторону владельца опасных игрушек. Петарда попала за шиворот куртки и взорвалась.





Пострадавшего перевезли в местную больницу. Врачи поставили диагноз: термический ожог правой боковой поверхности шеи. Школьнику оказали помощь и отпустили домой.

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Фото: БЕЛТА