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      • В Гомеле школьник получил травмы от взрыва петарды

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 21:10
      (голосов: 50)

      В Гомеле 11-летний школьник получил травмы от взрыва петарды.

      Инцидент случился в воскресенье, 19 декабря. Ребенок получил от старшего 17-летнего брата подарок: ранее судимый за кражу и состоящий на учете парень подарил мальчику упаковку петард. Тот позвал друзей, чтобы развлечься.

      Ребята пошли в лес и вчетвером стали взрывать пиротехнику. Перед тем как уйти домой, один из них зажег петарду и бросил в сторону владельца опасных игрушек. Петарда попала за шиворот куртки и взорвалась.

      Пострадавшего перевезли в местную больницу. Врачи поставили диагноз: термический ожог правой боковой поверхности шеи. Школьнику оказали помощь и отпустили домой.

      Фото: БЕЛТА
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