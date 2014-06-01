Вирусолог рассказал, через сколько дней наступает смерть при заражении коронавирусом

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн рассказал, через сколько дней после заражения коронавирусом наступает смерть.
«В среднем смерть при коронавирусе наступает через 3 недели после начала заболевания», -
отметил он.
При этом, он отметил, что вызывает опасение быстрая распространяемость штамма "омикрон". В качестве примера он привел Великобританию, в которой после прихода этого штамма резко увеличилась заболеваемость коронавирусом. Однако сам штамм переносится легко, а потому не стоит ждать от него высокой смертности.