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      • Вирусолог рассказал, через сколько дней наступает смерть при заражении коронавирусом

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Вчера, 12:39
      (голосов: 66)
      Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн рассказал, через сколько дней после заражения коронавирусом наступает смерть. 

      «В среднем смерть при коронавирусе наступает через 3 недели после начала заболевания», - 

      отметил он.

      При этом, он отметил, что вызывает опасение быстрая распространяемость штамма "омикрон". В качестве примера он привел Великобританию, в которой после прихода этого штамма резко увеличилась заболеваемость коронавирусом. Однако сам штамм переносится легко, а потому не стоит ждать от него высокой смертности.

      Фото: ОНТ
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