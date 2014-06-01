Ирак договорился с Литвой переправить мигрантов с литовско-белорусской границы в Вильнюс
Как пояснили в Министерстве миграции и перемещенных лиц Ирака, представители ведомства встретились с заместителем главы МИД Литвы и другими чиновниками, а также с сотрудниками международных организаций и ООН.
Помимо этого, они побывали в лагерях на границе и пообщались с иракскими гражданами.
"Достигнута и договоренность об увеличении финансирования желающих вернуться на родину в Ирак с 300 до 1 000 евро для каждого гражданина", - добавили в министерстве. Фото: РИА Новости