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      • Ирак договорился с Литвой переправить мигрантов с литовско-белорусской границы в Вильнюс

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 13:02
      (голосов: 29)

      Ирак договорился с Литвой переправить мигрантов с литовско-белорусской границы в Вильнюс

      Как пояснили в Министерстве миграции и перемещенных лиц Ирака, представители ведомства встретились с заместителем главы МИД Литвы и другими чиновниками, а также с сотрудниками международных организаций и ООН.

      Помимо этого, они побывали в лагерях на границе и пообщались с иракскими гражданами.

      "Достигнута и договоренность об увеличении финансирования желающих вернуться на родину в Ирак с 300 до 1 000 евро для каждого гражданина", - добавили в министерстве.
      Фото: РИА Новости 
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