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      • Украина и США отказались поддерживать резолюцию ООН против героизации нацизма

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 12:23
      (голосов: 37)
      ООН принял российскую резолюцию против героизации нацизма и расизма. За проголосовали 130 стран, против - две: США и Украина. 

      Авторы резолюции предлагают сделать все возможное, чтобы не допустить пересмотров итогов Второй мировой войны, а также не допускать отрицая преступлений против человечности. Кроме того, авторы резолюции предлагают запретить любую пропаганду фашизма. Резолюция также призывает ликвидировать любые формы расовой дискриминации. Страны могут сделать это даже на законодательном уровне.

      Фото: СТВ 
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