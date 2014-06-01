Минздрав РБ разрешил применять вакцину от коронавируса "КовиВак"

Минздрав Беларуси разрешил ввозить и применять российскую вакцину от коронавируса "КовиВак". Вакцина предназначена для предупреждения и устранения последствий эпидемических заболеваний.
Во все области Беларуси уже отправлены около 300 тысяч доз этой вакцины. "КовиВак" представляет собой препарат, разработанный по тому же принципу, что и препараты от оспы, кори, полиомиелита и др. вирусов и выпускается в виде суспензии для внутримышечного введения. В основе вакцины лежит инактивированный вирус SARS-CoV-2., который также лежит в основе китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.