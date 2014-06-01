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      • Минздрав РБ разрешил применять вакцину от коронавируса "КовиВак"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:10
      (голосов: 63)
      Минздрав Беларуси разрешил ввозить и применять российскую вакцину от коронавируса "КовиВак". Вакцина предназначена для предупреждения и устранения последствий эпидемических заболеваний.

      Во все области Беларуси уже отправлены около 300 тысяч доз этой вакцины. "КовиВак" представляет собой препарат, разработанный по тому же принципу, что и препараты от оспы, кори, полиомиелита и др. вирусов и выпускается в виде суспензии для внутримышечного введения.  В основе вакцины лежит инактивированный вирус SARS-CoV-2., который также лежит в основе китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.

      Фото: Беларусь сегодня
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