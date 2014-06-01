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      • В Гонконге на крыше горящего небоскреба застряли более 300 человек

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 12:57
      (голосов: 32)
      В Гонконге сегодня, 15 декабря, в здании одного из торговых центров вспыхнул пожар. На крыше здания оказались заблокированы более 300 человек. 

      Как сообщает полиция, пожар разгорелся в 38-этажном здании Всемирного торгового центра, расположенного в оживленном районе Козуэй-Бей. Из горящего здания удалось эвакуировать около 160 человек, однако еще более 300 - в основном, это посетители ресторанов и офисные работники - остаются в ловушке на крыше. Отмечается, что от отравления дымом пострадали 8 человек.

      Причины пожара пока неизвестны.

      Фото: scmp.com

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