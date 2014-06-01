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      • Макрон рассказал Путину свою позицию по мигрантам на белорусско-польской границе

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 12:52
      (голосов: 31)
      Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным рассказал свою позицию по мигрантам на белорусско-польской границе.

      Он отметил, что количество мигрантов сократилось:

      «с удовлетворением отметил, что меры, принятые Европейским Союзом, и работа, проводимая с международными организациями, позволили сократить организованные потоки и оказать помощь людям, заблокированным на границе».


      Кроме того, как сказано в тексте сообщения, распространенного Елисейским дворцом по итогу переговоров президентов, Макрон также обратился к Путину с призывом содействовать в сглаживании миграционного кризиса. Макрон также пообещал действовать аналогичным путем.

      Фото: Известия
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