Макрон рассказал Путину свою позицию по мигрантам на белорусско-польской границе

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным рассказал свою позицию по мигрантам на белорусско-польской границе.
Он отметил, что количество мигрантов сократилось:
«с удовлетворением отметил, что меры, принятые Европейским Союзом, и работа, проводимая с международными организациями, позволили сократить организованные потоки и оказать помощь людям, заблокированным на границе».
Кроме того, как сказано в тексте сообщения, распространенного Елисейским дворцом по итогу переговоров президентов, Макрон также обратился к Путину с призывом содействовать в сглаживании миграционного кризиса. Макрон также пообещал действовать аналогичным путем.