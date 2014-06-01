Нацбанк предупреждает об активизации телефонных мошенников, убеждающих взять кредит

Нацбанк предупреждает граждан Беларуси об активизации телефонных мошенников, убеждающих взять кредит.
Так, мошенники представляются сотрудниками банка и говорят, что на имя гражданина пытаются взять кредит. Чтобы изобличить преступника, предлагают оформить реальный кредитный договор, а денежные средства перевести на другой счет, якобы для сохранности. При этом, мошенники просят не перезванивать в банк, под предлогом, что многочисленные звонки могут помешать расследованию. В итоге, когда гражданин соглашается на аферу, оформляется кредитный договор, а средства уходят на счет злоумышленника.