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      • Нацбанк предупреждает об активизации телефонных мошенников, убеждающих взять кредит

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:08
      (голосов: 4)
      Нацбанк предупреждает граждан Беларуси об активизации телефонных мошенников, убеждающих взять кредит.

      Так, мошенники представляются сотрудниками банка и говорят, что на имя гражданина пытаются взять кредит. Чтобы изобличить преступника, предлагают оформить реальный кредитный договор, а денежные средства перевести на другой счет, якобы для сохранности. При этом, мошенники просят не перезванивать в банк, под предлогом, что многочисленные звонки могут помешать расследованию. В итоге, когда гражданин соглашается на аферу, оформляется кредитный договор, а средства уходят на счет злоумышленника.

      Фото: Рамблер
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