Литовское правительство может уйти в отставку из-за ситуации с "Беларуськалием"

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не исключает вероятности отставки правительства из-за транзита удобрений "Беларуськалия".
«Если возникает так много вопросов по поводу деятельности правительства, то, возможно, правительству, если оно не способно ответить на эти вопросы, следует прекратить действие своего мандата», -
подчеркнула она, добавив, что новое правительство могло бы начать всю работу с нуля.
При этом, она пояснила, что решение о будущем правительства будет приниматься из способности защитить государственные интересы.
Напомним, что несмотря на санкции США Литва не может прекратить транзит удобрений "Беларуськалия", поскольку еще до введения санкций белорусское предприятие внесло аванс Литовским железным дорогам. Разрыв контракта грозит большими финансовыми потерями.