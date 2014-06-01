Лукашенко пообещал принимать по закону желающих остаться в Беларуси беженцев

Александр Лукашенко в интервью турецкому телевидению TRT рассказал, что в отношении беженцев, желающих остаться в Беларуси, решения будут приниматься на основании закона.
«Я не сказал, что они могут остаться в Беларуси. Если они захотят остаться в Беларуси — мы будем работать строго по закону с ними», -
пояснил он, добавив, что республика готова оказать помощь желающим остаться.
Лукашенко подчеркнул, что мигранты - "нищие, бедные люди", у которых на родине ничего не осталось. Поэтому Беларусь постарается оказать им всяческую помощь. Кроме того, страна выполняет свои обязательства и способствует возвращению мигрантов домой.