  • » » Лукашенко пообещал принимать по закону желающих остаться в Беларуси беженцев

      • Лукашенко пообещал принимать по закону желающих остаться в Беларуси беженцев

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:50
      (голосов: 2)
      Александр Лукашенко в интервью турецкому телевидению TRT рассказал, что в отношении беженцев, желающих остаться в Беларуси, решения будут приниматься на основании закона.

      «Я не сказал, что они могут остаться в Беларуси. Если они захотят остаться в Беларуси — мы будем работать строго по закону с ними», - 

      пояснил он, добавив, что республика готова оказать помощь желающим остаться.

      Лукашенко подчеркнул, что мигранты - "нищие, бедные люди", у которых на родине ничего не осталось. Поэтому Беларусь постарается оказать им всяческую помощь. Кроме того, страна выполняет свои обязательства и способствует возвращению мигрантов домой.

      Фото: БЕЛТА
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