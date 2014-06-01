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      • Гайдукевич призвал убрать из гипермаркетов некачественный товар

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:10
      (голосов: 21)
      Депутат Олег Гайдукевчи заявил о том, что в Беларуси необходимо убрать из гипермаркетов некачественный дешевый товар. 

      «Мы завалили гипермаркеты дешевым некачественным товаром во всех сферах. Надо это убирать и заполнять его качественным», - 

      подчеркнул он.

      По его словам, в магазинах легко найти иностранные товары, а вот отечественных практически нет. В качестве примера он привел ламинат предприятия ОАО «Мостовдрев». В  магазинах его практически не найти, поскольку, по словам директора предприятия,товар не пускают  в торговые сети. При этом ,по качеству ламинат не хуже польского.

      В связи с этим Гайдукевич сделал вывод, что необходимо избавляться от некачественного иностранного товара.

      Фото: Чеснок
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