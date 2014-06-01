Гайдукевич призвал убрать из гипермаркетов некачественный товар

Депутат Олег Гайдукевчи заявил о том, что в Беларуси необходимо убрать из гипермаркетов некачественный дешевый товар.
«Мы завалили гипермаркеты дешевым некачественным товаром во всех сферах. Надо это убирать и заполнять его качественным», -
подчеркнул он.
По его словам, в магазинах легко найти иностранные товары, а вот отечественных практически нет. В качестве примера он привел ламинат предприятия ОАО «Мостовдрев». В магазинах его практически не найти, поскольку, по словам директора предприятия,товар не пускают в торговые сети. При этом ,по качеству ламинат не хуже польского.
В связи с этим Гайдукевич сделал вывод, что необходимо избавляться от некачественного иностранного товара.